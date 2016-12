Apple lanserer ny «liten» iPhone

Skrevet av admin, man, 21/03/2016 - 22:10

Ryktene stemte og Apple lanserte i dag en helt ny iPhone. Designet og formfaktoren kjenner du igjen fra iPhone 5, men innmaten er noe helt annet. iPhone SE har samme 64-bits A9-prosessor som iPhone 6s, kamera på 12 megapiksler, støtte for Apple Pay og lynrask Touch ID. Prisen starter på 4790,-

Etter at Apple lanserte iPhone 6 og iPhone 6 Plus, har Apple ikke hatt en oppdatert iPhone under 4.7 tommer. Mange synes dette er for store telefoner og har kjøpt de eldre modellene av iPhone 5 og iPhone 5s som Apple fortsatt har solgt. Dette, i tillegg til prisnivå, er sannsynligvis årsaken til at Apple nå drar fram igjen den gamle formfaktoren og lanserer en helt ny iPhone-modell.

iPhone SE har den velkjente, kompakte aluminiumsutførelsen, som nå er oppdatert med skrå, matte kanter, fargeavstemt Apple-logo i rustfritt stål og fire metallic-finisher, inkludert rosegull. iPhone SE har den samme 64-bits A9-chipen som i iPhone 6s og iPhone 6s Plus, som gir deg dobbelt hastighet sammenlignet med iPhone 5s, lengre batteritid, raskere trådløsteknologi, iSight-kamera på 12 megapiksler med Live Photos og 4K-video, og Touch ID med Apple Pay.

iPhone SE fås i metallic-finisher i stellargrå, sølv, gull og rosegull i modeller med 16 GB eller 64 GB fra kr 4790,- (inkl. mva.) hos Apple Store og hos autoriserte Apple forhandlere. IPhone SE blir først tilgjengelig i Norge i april.

Les mer om IPhone SE hos Apple.