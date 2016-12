Apple lanserer ny iPad Pro

Skrevet av admin, man, 21/03/2016 - 22:27

Apple lanserte i dag en helt ny iPad - en mindre versjon av iPad Pro som ble lansert denne høsten. Den nye iPaden har samme formfaktor og størrelse som dagens iPad Air på 9,7-tommer, men har ytelsen til iPad Pro. Det er med andre ord ikke en oppdatert iPad Air, men en helt ny iPad.

iPad Pro med 9.7 tommer veier mindre enn 500 gram og har en helt ny Retina-skjerm med forbedret lysstyrke, et bredere fargespekter, mindre gjenskinn og Night Shift-modus. Den introduserer også en helt ny True Tone-visning som justerer hvitbalansen på en dynamisk måte.

Ytelsen på nye iPad Pro er lik ytelsen på iPad Pro med 12.9" skjerm som ble introdusert i høst og den har en en 64-bits A9X-chip som Apple hevder kan konkurrere med de mange bærbare PC-er. Den har også det samme høyttalersystemet med fire høyttalere. På baksiden finner vi et nytt iSight-kamera på 12 megapiksler som kan ta Live Photos og 4K-video, men for første gang står dette kameraet også ut fra baksiden. Et noe merkelig valg ettersom mange har iPaden liggende på bordet? FaceTime HD-kamera på forsiden er forbedret og har 5 megapiksler.

Den beste nyheten er kanskje allikvel at den nye iPad Pro har støtte for Apples digitale pen - Apple Pencil - og de nye Smart-tastaturene som ble introdusert med iPad Pro på 12.9". Trådløsteknologien er også forbedret og støtter nå 802.11ac Wi-Fi med MIMO-teknologi samt LTE Advanced med opptil 50 prosent raskere tilkobling til mobilnettverk.

9,7-tommers iPad Pro er tilgjengelig i sølv-, stellargrå-, gull- og ny rosegull-finish, og koster fra 6990,- for Wi-Fi-modellen på 32 GB og 8490,- for Wi-Fi + Cellular-modellen på 32 GB. Begge iPad Pro-størrelsene er tilgjengelige med 32 GB, 128 GB eller nye 265 GB. I Norge blir 9.7 tommers iPad Pro først tilgjengelig i begynnelsen av april.

Du kan lese mer om iPad Pro hos Apple.