Apple lanserer watchOS 3

Skrevet av admin, man, 13/06/2016 - 21:41

Under kveldens åpningskeynote på WWDC offentliggjorde Apple og Apple Watch-sjefen Kevin Lynch, den største oppdateringen til Apple Watch siden lanseringen. Flere konsepter er helt endret og klokka blir endelig mye, mye raskere skal vi tro Apple.

Apple Watch sitt største problem har så langt vært at den har vært alt for treg og hele app-modellen har dermed fungert dermed dårlig. Dette var noe Apple åpenbart har vært klar og og i den tredje versjonen av watchOS har Apple gjort store og dramatiske endringer.

Først og fremst lover Apple at watchOS nå oppleves opptil 7 ganger raskere og hele modellen med å velge apps i en stor sky av små runde ikoner er fjernet. I tillegg har Apple også fjernet hele "venne-funksjonen" som ble aktivert med knapp nummer to på Apple Watch og erstattet denne med noe Apple kaller for en «dock». Dette er rett og slett en app dock som enkelt lar deg starte de applikasjonene du har installert på klokka.

Applikasjonene skal oppdatere seg selv i bakgrunnen og dermed være oppdatert med ny informasjon når du åpner dem. Docken og appen erstatter dermed også «Glances» og skal vi tro demonstrasjonene fungerer dette lynraskt. Hvis Apple har klart å få klokka til å bli så mye raskere med kun en programvareoppdatering, vil mang en Apple Watch eier bli veldig fornøyd.

Videre har Apple også forbedret treningsfunksjonen, måten vi bytter design på urskiven, meldinger og introdusert tre nye apper. Find My Friends, Reminders og en app de kaller for «Breathe» som skal hjelpe deg å slappe av med spesielle pusteøvelser. Utviklere får også tilgang til å kjøre bakgrunnsprosesser - noe som kan forbedre dagens applikasjoner dramatisk.

WatchOS blir tilgjengelig denne høsten og er en gratis oppdatering for alle som eier en Apple Watch. Les mer hos Apple.