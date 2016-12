OSX blir til macOS

Skrevet av admin, man, 13/06/2016 - 22:37

Dagens dårligst bevarte hemmelighet var av OSX nå skifter navn til macOS. For de av oss som har vært med en stund ringer dette navnet en bjelle - det var nemlig navnet på OSet før OSX dukket opp i 2001. Navneendringen er ikke det eneste nytt. Nå kommer også Siri endelig til Macen.

Med iOS, watchOS og tvOS var det åpenbart at OSX sitt navn levde på lånt tid. I dag ble OSX offisielt pensjonert og neste versjon av Macens OS får navnet macOS Sierra. macOS blir nå navnet på OSet, mens Sierra er årets "navn" - ikke ulikt El Capitan som var fjorårets navn. Navnebyttet er en smule nostalgisk for de av oss som har hatt Mac lengre enn de fleste, men det rendyrker utvilsomt profilen til Apple og alt i alt må det sies å være positivt.

macOS Sierra er ingen enorm oppdatering til Macen, men vi Mac-brukere får en god del nye spennende funksjoner å leke med. Kanskje mest spennende er at Siri endelig kommer på Macen og vi kan spørre henne om det samme som på telefonen. Hun kan hjelpe oss med en rekke små og store oppgaver - f.eks. «finn filene jeg jobbet med i forrige uke», «send en melding til mamma og si jeg blir forsinket», «vis meg den siste filen jeg lastet ned» osv. Siri aktiveres fra menyen.

iCloud Drive blir også forbedret og er en sentral del i macOS. Alt av filer du har i «Dokumenter» og på skrivebordet blir automatisk synkronisert mot iCloud Drive og macOS vil også kunne hjelpe deg å optimalisere lagringen lokalt på maskinen. Store filer som sjeldent brukes kan automatisk flyttes til iCloud og hentes fram igjen hvis/når du for bruk for dem, mens filene du bruker ofte lagres lokalt for rask tilgjengelighet. Apple kaller dette for «optimalisert lagring» og dette skal åpenbart fungere omtrentlig som iCloud-biblioteket til Photos.

Har du en Apple Watch blir innlogging på Macen gjort uten at du trenger å taste passordet ditt. macOS registerer nemlig at klokken er i nærheten og kan låse opp Macen med en gang du starter den opp. Ingen knoting med passord.

Universal Clipboard er også en annen funksjon Apple nå har lagt til macOS og iOS som mange har savnet. Kopierer du noe til clipboard på Macen blir dette tilgjengelig å lime inn på iOS umiddelbart og omvendt. Veldig smart for de som jobber på tvers av iOS og macOS.

macOS Sierra blir tilgjengelig som en offentlig beta allerede neste måned. Til høsten blir macOS Sierra tilgjengelig for alle - helt gratis. Du kan lese mer om macOS Sierra hos Apple.