Libratone med Lightning In-ear headphones

Skrevet av admin, tor, 08/09/2016 - 13:41

At Apple kutter headphone jacken er svært godt nytt for alle som produserer headphones og det vet åpenbart en av våre favoritter, danske Libratone, å sko seg på. De har nettopp lansert en helt ny Lightning In-Ear headphone med støyreduksjon.

Apple må nok tåle mye kritikk for å ha kuttet headphone jacken på iPhone 7 i dagene som kommer, men man må ikke helt glemme at det også gir oss en hel del fordeler. Med Lightning kan nemlig headphones få strøm fra iPhonen og dermed gi oss støyreduksjon uten at man må drasse på en batteripakke.

Libratones nye Q Adapt In-Ear ørepropper er blant av de aller første hodetelefonmodellene i verden som er spesielt designet for iPhone og iPad med Lightning-kontakt. Det betyr at øreproppene kan motta lyden digitalt og samtidig få strømforsyning gjennom Lightning-tilkoblingen, og dermed unngå klumpete batteripakke på ledningen, noe andre ørepropper med støyreduksjon normalt har.

Ørepropper med justerbar, aktiv støyreduksjon, uten ekstra batteripakke, er intet mindre enn en revolusjon. Det gir langt større frihet og mobilitet - og setter lyden enda mer fri

sier administrerende direktør McNair i en pressemelding.

Ledningene til Q Adapt, som er trukket i stoff, har en kontrollenhet for å styre avspillingen og en mikrofon for å motta samtaler og bruke Siri. Ørepluggene er i støpt gummi. Q Adapt In-Ear ørepropper kommer i fire fargealternativer: Elegant Nude, Cloudy White, Stormy Black og Rose Pink. For å sikre optimal komfort følger det med propper i tre ulike størrelser. Q Adapt In-Ear ørepropper koster kr 1799,- og er tilgjengelig hos forhandlere fra oktober. Kan forhåndsbestilles på libratone.com fra begynnelsen av september.