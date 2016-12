macOS Sierra er tilgjengelig i Mac App Store

Skrevet av admin, tir, 20/09/2016 - 18:57

Apple kunngjorde i dag at macOS Sierra nå er tilgjengelig som en gratis oppdatering i Mac App Store. Den største oppdatering i Sierra er at Siri endelig er tilgjengelig også for Mac-brukere - til og med på norsk. Funksjoner som Universelle utklipp, Skrivebord og Dokumenter i iCloud, automatisk opplåsing med Apple Watchg Bilder og en stor oppdatering til bilder vil også være svært velkommne endringer for oss Mac-brukere.

For en snau time siden gjorde Apple macOS Sierra tilgjengelig i Mac App Store som en helt gratis oppdatering. Utover at Mac OS X nå har skiftet navn til macOS og at Sierra (Fun fact - Sierra Nevada var Steve Jobs favoritt øl) er årets navn, er det ganske mange fine nyheter å se fram til.

Du kan bruke Siri på Mac til å sende meldinger og e-poster, finne dokumenter, slå opp informasjon, søke i bildebiblioteker, endre systemvalg og mye mer. Brukere kan også flytte og slippe søkeresultatene til Siri i dokumenter eller feste dem til «I dag-visningen» for senere bruk. Universelle utklipp gjør at brukere kan kopiere innhold fra en app på en Apple-enhet og lime det inn i en annen app på en annen Apple-enhet - f.eks. en iPhone. Med Skrivebord og Dokumenter i iCloud kan brukere nå få tilgang til filene på skrivebordet sitt fra iPhone og iPad. Og med Automatisk opplåsing kan brukerne automatisk logge på Macen når de har på seg en autentisert Apple Watch.

Bilder har fått den nye funksjonen Minner som også ble introdusert i iOS 10, som fremhever favorittbilder og glemte øyeblikk i brukernes bildebiblioteker ved automatisk å sette sammen samlinger med bilder fra anledninger som bursdagsselskaper eller familieferier. Bilder bruker avansert Artificial Inteligence og maskinlæring til å identifisere ansikter, objekter og landskap i bildene, slik at du kan søke etter hvem og hva som er avbildet.

Andre fine nye funksjoner i macOS Sierra som vi liker er at faner (tabs) er nå tilgjengelige i alle Mac-apper som støtter flere vinduer, inkludert Kart, Mail, Pages, Numbers, Keynote, TextEdit og til og med tredjepartsapper. Picture in picture lar deg ha video fra fra Safari eller iTunes i et vindu som flyter over skrivebordet - akkurat som på iOS. For de av oss med små SSDer er funksjonen «Optimalisert lagring» som frigjør lagringsplass når Macen begynner å bli full og flytter dette til iCloud gull verdt. De som har kastet ut Spotify til fordel for Apple Music vil også like nye Apple Music i iTunes som gjør det enda enklere å finne ny musikk og lytte til eksklusive og nye utgivelser.

macOS Sierra er tilgjengelig på Mac App Store som gratis oppdatering fra og med i dag. macOS Sierra støtter alle Macer lansert høsten 2009 eller senere.