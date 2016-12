Canal Digital lanserer på Apple TV

Skrevet av admin, tor, 03/11/2016 - 10:33

Canal Digital lanseres nå en egen app på Apple TV 4 og dermed kan selskapets satellitt-TV-kunder se 51 norske og internasjonale TV-kanaler, benytte Ukesarkiv med flere tusen TV-programmer samt se TV-serier og filmer. Canal Digital er den første norske TV-distributøren som tilbyr sine kunder å se store deler av TV-abonnementet på Apple TV.

At TV-vanene er i endring er ingen nyhet for de av oss som har hatt en Apple TV i et par år og omsider begynner også norske TV-kanaler og TV-leverandører å følge med i timen. Med Apple TV 4 og App Store har det blitt mye enklere for innholdsleverandører og andre å lage apps til Apple TVen.

I dag har Canal Digital lansert det som ser ut til å være det bredeste norske TV-tilbudet i en og samme app til sine abonnementer. Gjennom applikasjonen til Apple TV 4 får man tilgang til hele 51 kanaler og man kan benytte Canal Digital sitt «Ukesarkiv» som er en on-demand løsning for innhold som har gått på TV.

Nå får endelig norske TV-seere mulighet til å se på de mest populære norske og internasjonale TV-kanalene via en og samme app på Apple TV. Vi tilbyr det bredeste strømmetilbudet av direktesendte TV-kanaler og arkivtjenester, og skal være tilgjengelig på de plattformene som kundene ønsker. Lanseringen på Apple TV er en naturlig videreutvikling av vårt TV- og underholdningstilbud. TV-seerne kan nå på en enda enklere måte se på det de ønsker, når og hvor de vil

sier Tone Krohn Clausen, Chief Product & Digital Officer i Canal Digital AS i en pressemelding.

Dessverre er løsningen kun lansert for satelittkundene til Canal Digital og ikke kabelkundene. Hva årsaken til dette er vites ikke, men man ser på en tilsvarende løsning også for kabelkundene etterhvert ifølge Canal Digital.

Appen skal nå være live i App Store på Apple TV og er gratis for alle kunder av Canal Digital Satelitt.