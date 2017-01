Apple oppdaterer MacBook

Skrevet av admin, ons, 20/04/2016 - 08:23

Apple oppdaterte i går MacBook med de nyeste Intel-prosessorene, forbedret grafikkytelse, raskere flashlagring og ytterligere én time med batteritid. I tillegg kan man for første gang også få en Mac i iPhone/Watch/iPad-fargen rosegull. Den oppdaterte MacBooken er fortsatt like tynn og har fortsatt kun det Apple kalller en «allsidig» USB-C-port.

Den oppdaterte MacBooken har sjette generasjon tokjerners Intel Core M-prosessorer med hastigheter på opptil 1,3 GHz, Turbo Boost opptil 3,1 GHz og raskere minne på 1866 MHz. Nye Intel HD Graphics 515 leverer også opptil 25 prosent raskere grafikkytelse og ny raskere SSD skal også forbedret den generelle hastighetsopplevelsen.

De første testene i Geekbench viser en 15% ytelsesforbedring på CPU, mens skrivehastigheten til SSDen skal være forbedret med 80-90%.

Dessverre leverer Apple fortsatt MacBooken kun med en USB-C-port for lading, dataoverføring og video-ut i én kontakt. Etter at USB-C ble tatt i bruk på første generasjons MacBook har utvalget av Apples og tredjepartsleverandørers USB-C-tilbehør blitt vesentlig større, men mange synes vel at det er fortsatt noe snaut med en port til alt. Med en ekstra time på batteri trenger man dog ikke å lade så ofte.

MacBook kan kjøpes direkte fra Apple allerede i dag og hos utvalgte Apple-autoriserte forhandlere i løpet av kort tid. Prisen starter på kr 14 990, og med en tokjerners Intel Core m5-prosessor på 1,2 GHz med Turbo Boost opptil 2,7 GHz, 8 GB minne og 512 GB flashlagring til kr 17 990.