Apple lanserer iOS 10

Skrevet av admin, man, 13/06/2016 - 21:55

Under WWDC presenterte Apple i dag årets største oppdatering til iOS - nemlig neste versjon av iOS. iOS 10 har fått et hav av nye funksjoner og endringer som blant annet en helt ny iMessage-app med egne «apps», kraftig forbedret Siri, ny og forbedret løsning for varslinger, nye smarte funksjoner på bilder og en egen app for alt av HomeKit-utstyr.

iOS er Apples viktigste produkt og det var ikke overraskende at over halvparten av dagens keynote gikk med til å snakke om forbedringene Apple nå introduserer til iOS. Det var et hav av store og små forbedringer og Apple hadde ikke tid til å snakke om alle selv, men dette er noen av de viktigste endringene.

Brukergrensesnitt

I iOS 10 har Apple gjort en rekke større og mindre endringer på brukergrensesnittet - deriblant varslinger eller notifications som det også heter. Varslingene er nå interaktive og kan besvares rett fra lock-screen uten å måtte låse opp telefonen. Videre er widgets nå også tilgjengelig fra lock-screen og widgetene har også muligheten til å vise mer oppdatert innhold.

Har du en telefon med 3D-touch er dette også mulig å vise slike smarte widgets bare ved å trykke hardt på ikonene og uten å måtte åpne appen. F.eks. et hardt trykk på værappen vil vise deg været der du er nå - du trenger ikke å starte appen. Definitivt en mye smarte bruk av 3D-touch enn i dag.

Forbedret Siri

Ryktene stemte og Apple har satset mye på å forbedre Siri. Den smarte assistenten åpnes nå for utviklere slik at Siri kan utvides til å støtte tredjepartsapplikasjoner og utviklere. Dette betyr at Siri nå kan ta imot beskjeder fra applikasjoner du har installert på telefonen eller iPaden - f.eks. «Send en WeChat melding til Magnus». Siri vil da sende en melding via WeChat i stedet for iMessage. Kanskje kan vi forvente oss at vi snarlig kan si «Vipps 100 kroner til Magnus».

Det virker også som Siri tolker informasjonen du gir henne vesentlig bedre slik at spørsmål kan stilles på mange forskjellige måter uten at hun blir helt forvirret. Dette gjenstår å se om fungerer like bra på norsk og like raskt som vi så i demonstrasjonen.

Nye Photos

I iOS 10 oppdaterer Apple også Photos som blir mye smartere. Apple går samme vei som Google Photos og introduserer en rekke smarte og automatiske funksjoner som helt ny og veldig forbedret ansiktsgjenkjenning og bildegjenkjenning (hva blir det tatt bilde av osv.). Dette skal gi oss mye lettere organisering av bilder og muligheten for lett å søke etter f.eks. «bilder tatt på stranda» eller «vinterbilder av Mats».

Den funksjonen som kanskje fikk flest øyenbryn til å reise seg var allikevel «Moments» som automatisk kunne lage små videoer med musikk, bilder og filmer av dine opplevelser. Photos analyserer alle bildene og redigerer filmene automatisk slik at det skal være lett å gjennoppleve opplevelser du har hatt. Om det fungerer like bra som Apple viste fram gjenstår å se, men dette så unektelig veldig, veldig smart ut for de av oss med 100 000+ bilder i bildebiblioteket.

Klar til høsten

iOS 10 kommer denne høsten, men allerede neste måned skal alle som vil kunne laste ned en offentlig beta. Oppdateringen blir helt gratis for alle. Du kan lese mer om iOS 10 hos Apple.