Tre nye «sommerhøyttalere» fra Libratone

Skrevet av admin, fre, 17/06/2016 - 12:51

Libratone lanserer tre sprusikre og bærbare høyttalere som er klare for sommeren. Det danske selskapet har på kort tid blitt en av våre favoritter hva gjelder trådløse høytalere til vårt Apple-økosystem. Nå lanserer de tre trådløse høyttalere med navn ONE Click, ONE Style og TOO.

Flaggskipet i serien, ONE Click, får plass i en hvilken som helst veske eller bag og kan kobles mot to telefoner samtidig og en annen Libratone-høyttaler. Den trådløse Bluetooth-høyttaleren har 360-graderslyd, skandinavisk design, spiller i minst 12 timer og kommer i flere farger. Samtidig lanseres også Libratone ONE Style og hendige Libratone TOO, begge med samme allsidige funksjonalitet som ONE Click.

I dag er mange utendørs Bluetooth-høyttalere designet for å tåle ekstreme værforhold, som i mange tilfeller går på akkord med lydkvaliteten. Vi hadde en annen tilnærming til nye ONE Click. Vi vil sette lyden i sentrum av våre små og store hverdagsopplevelser, og spurte oss om hvordan vi kunne få til det. Vi spurte oss hvilke praktiske forbedringer vi kunne gjøre, og så på hvordan brukere pakker og bærer med seg høyttaleren og hvordan de setter eller henger den fra seg

sier Jan McNair, administrerende direktør i Libratone.

Løsningen ble ONE Click, en fleksibel høyttaler formet som en bok. Den har en støtabsorberende ramme og to ulike håndtak. En stropp og en krok som kan klikkes av og på rammen, for ulike henge- og bæreløsninger tilpasset brukssituasjon og omgivelser. Ytterligere tilbehør er på vei, slik at høyttalerne kan brukes på enda flere måter. Det lanseres blant annet en lengre stropp slik at høyttaleren også kan bæres som en bag over skulderen.

Alle høyttalerene streamer musikk over Bluetooth og fungerer da ypperlig mot iOS og evt. også Android eller andre mobiltelefoner.

ONE Click

Mål: 12 x 4,1 x 20,5 cm

Vekt: 900 gram

NOK 1849,-

ONE Style

Mål: 12 x 4,1 x 20,5 cm

Vekt: 900 gram

NOK 1849,-

TOO

Mål: 21 x 6,5 x 5,9 cm

Vekt: 588 gram

NOK 1399,-

Du kan lese mer om Libratone hos Libratone. Libratone sine høyttalere finner du blant annet hos Eplehuset eller de kan kjøpes rett på Libratone.com.