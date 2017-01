Apple introduserer vanntett Apple Watch Series 2 med innebygget GPS

Skrevet av kolby, ons, 07/09/2016 - 23:57

Apple annonserte i kveld den andre generasjonen av Apple Watch - kalt Series 2. Flere av ryktene viste seg å være sanne da den nye modellen er vanntett og kommer blant annet med innebygd GPS.

Apple Watch Series 2 er vanntett ned til hele 50 meter slik at brukere kan «trygt bruke sin klokke i vannet». Apple kunne også bekrefte ryktene om at Series 2 får innebygget GPS så brukere kan få mer nøyaktige tempo- og avstandsavlesninger under løping og treningsøkter uten å være avhengig av en iPhone.

Under kunngjøringen av nye Apple Watch fokuserte Apple mye på de nye og oppdaterte fitness-funksjonene, spesielt deres forsøk på å lage intelligente og brukervennlige treningsøkter for svømming på en slik bærbar enhet. De nye algoritmen de har utviklet for svømming i basseng og åpent vann kan Series 2 «telle runder, spore gjennomsnittlig rundetid, tempo og automatisk oppdage hva slags svømmetak man tar - alt for å måle aktiv kaloriforbrenningen.»

We're thrilled with the response to Apple Watch and how it's changed people's lives. We are committed to fitness and health and think our customers will love the new capabilities of Apple Watch Series 2

sier Jeff Williams, Apples COO.

With a powerful new dual-core processor, water resistance 50 meters and built-in GPS, Apple Watch Series 2 is packed with features to help our customers live a healthy life.

Takket være den nye innebygde GPSen kan Apple Watch Series 2 nøyaktig måle avstand, tempo og fartsavlesninger under utendørsløp og sykkelturer, alt uten å måtte ta en iPhone sammen under treningen. Med appen iPhone Activity kan brukere fordype seg i enda mer informasjon om deres treningsøkter etter at de er ferdig.

Med en dual-core prosessor og den nye 2. generasjonschippen «S2», er Apple Watch Series 2 opptil 50 prosent raskere enn den 1. generasjonen. En ny GPU forbedrer også enhetens samlede grafikkytelse, noe som gjør det mulig å ha en skjerm som er 2x lysere enn den første Apple Watch. Dette vil gjøre det lettere å se detaljer på skjermen i sterkt sollys.

I tillegg til nye modeller i aluminium og rustfritt stål introduserte de også en ny keramisk Apple Watch Edition som har en perle-lignende, glatt hvit farge. Apple nevnte også kort om et nytt sett med Hermès-band, inkludert versjoner av Single Tour, Double Tour, Cuff, and Double Buckle Cuff.

Apple Watch Series 2 starter på 3.990 kroner og den keramiske Apple Watch Edition starter på 14.190 kroner. Forhåndsbestillinger kan gjøres fra og med 9. september og en offisiell lanseringen blir den 16. september.

Apple kaller nå den originale Apple Watch «Series 1» og har gitt den en lik prosessor-oppgraderingen som i Series 2. De nye Series 1 har de samme lanseringsdatoene som Series 2 og vil starte på 2.990 kroner.