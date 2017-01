Apple lanserer iPhone 7

Skrevet av admin, tor, 08/09/2016 - 12:40

Som forventet lanserte Apple iPhone 7 under gårsdagens Apple Event. Mange av nyhetene var allerede avslørt gjennom ryktebørsen, men detaljene var allikevel overraskende. Apple har igjen tatt et stort skritt fremover med den nye A10 prosessoren, telefonen er blitt vanntett og kameraet har fått en stort oppgradering. I tillegg er den mye omtalte headphone jacken også borte. Den blir kanskje savnet.

Lekasjene før Apples iPhone-event var som vanlig mange og mange av nyhetene var dessverre allerede avslørt. Overraskelsene ble mindre, men Apple greide allikevel å komme med noen store overraskelser.

Den største var kanskje den nye A10 Fusion-prosessoren som ifølge Apple vil gi ytelsesforbedrelser på opptil 40% og 50% på grafikkytelse. Det er en stor, stor hastighetsoppdatering fra fjorårets A9-prosessor som fortsatt går ringer rundt årets topp modell til Samsung. At Apple nok en gang har greid å øke ytelsen på prosessoren med nesten 50% er en stor bragd og prosessoren som nå sitter i din iPhone begynner å nærme seg samme ytelse som prosessoren som sitter i Macen din. Konkurrentene ligger nå så langt bak at det skal bli spennende å se om de faktisk greier å ta igjen Apple. Apple er med andre ord blitt en av verdens fremste produsenter av prosessorer. Hvem skulle trodd det for 5 år siden?

I tillegg til å øke hastigheten, har Apple også greid å redusere strømforbruket slik at du skal få 1-2 timer mer strøm på batteriet. Noe nok de fleste veldig, veldig gjerne takker ja til.

Vanntett iPhone

Den andre store nyheten, som vi vel kunne forvente, var at iPhone 7 nå har blitt vanntett. Den har fått sertifiseringen IP67 som betyr at den er sprut og vanntett på opptil 1 meter i en begrenset periode. Mister du din iPhone i poolen eller doen, kan du med andre ord mest sannsynlig plukke opp en fungerende iPhone etter på. IP67 betyr at den også er helt støvtett.

Å få telefonen vanntett var også en av årsakene til at Apple for første gang har gått bort fra en fysisk hjem-knapp. Hjem-knappen lar seg ikke lengre fysisk trykke inn og det er nå bare en touch-flate. Du får allikvel en fysisk respons ved hjelp av Apples Taptic Engine som du også finner i Apple Watch. De første rapportene tilsier at dette er noe som krever tilvenning. Det andre offeret for vanntett telefon, er kanskje et større offer. Headphone jacken er nemlig vekk.

At Apple skulle fjerne headphone jacken var noe vi lenge har visst, men det har utvilsomt skapt debatt. Hva skal man nå gjøre med sine eksisterende headphone? I esken legger Apple ved en Lightning til 3.5mm adapter som skal gjøre overgangen veldig enkel for alle inntil hele verden har blitt trådløs. Det er helt åpenbart at Apple ønsker at verden skal gå videre og kvitte seg med gammel teknologi og gå «all-in» på trådløs lyd. Trådløst er utvilsomt fremtiden, men for mange blir nok dette et savn. Man kan uansett ikke si at Apple har «baller» og tør å ta upopulære valg for å dytte verden videre til bedre løsninger, men er det for tidlig? Apple mener ikke det og har i et intervju med Buzzfeed gått i dybden på hvorfor den forsvinner.

Kamera

Apples helt nye kamera må også ta noe av skylden for at headphone jacken forsvant skal vi tro overnevnte intervju med Apple-sjefer. Det nye kameraet på begge modellene er et 12 megapiksler kamera med en blenderåpning på ƒ/1,8 - noe som betyr vesentlig bedre bilder i lav belysning. Begge modeller har nå også optisk bildestabilisering som standard - dette var kun tilgjengelig på PLUS modellene tidligere og kanskje ser vi nå en ny trend at kamerateknologi introduseres på PLUS-modellene for så å flyttes ned til den vanlige modellen etter et par generasjoner. I såfall kan vi kanskje forvente oss doble kameraer om et par år.

På iPhone 7 Plus finner vi nemlig nå hele to kameralinser - en vidvinkellinse med en blenderåpning på ƒ/1,8 og en telelinse med en blenderåpning på ƒ/2,8. Vidvinkellinsen fungerer sammen med et telelinse som bringer motivet nærmere. Det betyr at du for første gang faktisk har optisk zoom på iPhone og kan zoome med høy oppløsning fra større avstand. I tillegg betyr det at du nå også kan ta portrettbilder med dybdeskarphet eller bokeh som det også kalles. Apple sier det er verdens beste mobilkamera - det gjenstår å se, men det er utvilsom en stor, stor oppgradering til verdens mest populære kamera og vil gjøre det mye lettere for folk å helt erstatte sitt fysiske kamera.

Priser og tilgjengelighet

Forhåndsbestilling av iPhone 7 begynner 9. september klokka 09:01 på Apple.com eller hos mobiloperatører og autoriserte Apple-forhandlere. Den svake norske kronen gir fortsatt høye priser.

iPhone 7

32GB - NOK 7390,-

128GB - NOK 8490,-

256GB - NOK 9590,-

iPhone 7 Plus