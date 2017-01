Apple inviterer til «Hello again»-event

Skrevet av admin, ons, 19/10/2016 - 21:29

Etter å ikke ha oppdatert MacBook Pro på 519 dager, iMac på 372 dager, MacBook på 183 dager, Mac mini på 734 dager og Mac Pro på 1035 dager så ser det endelig ut til å skje noe - i hvert fall for noen av modellene.

Apple inviterer nemlig nå til en event med navnet «Hello again» på torsdag 27. oktober og alt tyder på at det er Macen som er i fokus denne gangen. Ryktene tilsier at vi som minimum får helt nye MacBook Pro-modeller, men alle Apples Mac-modeller er overmodne for oppdateringer.

Invitasjonen gikk ut i kveld og torsdag 27. oktober klokken 19:00 vil Apple presentere noe. Dette noe er mest sannsynlig nye Macer og de fleste ryktene peker på oppdaterte MacBook Pro-maskiner. Ryktene har lenge pekt på Intels helt nye prosessorer og et nytt tastatur hvor funksjonsknappene er byttet ut med OLED-knapper som kan oppdateres avhengig av programvaren som fungerer. Alle porter skal også bli USB-C og TouchID skal være på plass - hvis vi skal tro ryktene altså.

Apple har allerede bekreftet at de vil streame eventen live på sin nettside og sannsynligvis også da på Apple TV. Vi gleder oss.