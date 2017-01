Sliter du med batteriet på iPhone 6?

Skrevet av admin, tir, 08/12/2015 - 11:13

Er du en av de som synes batterilevetiden på din iPhone 6 eller 6s er litt i korteste laget? Noe overraskende la Apple i morges ut et helt nytt produkt på sine nettsider som passer akkurat til deg - en offisiell battericase til iPhone 6 og iPhone 6s som skal gi deg 25 timers taletid og 18 timer LTE-surfing.

Apples telefoner blir stadig tynnere, gjør mer og brukes mye hyppigere, men batterilevetiden har ikke blitt voldsomt mye bedre. For å bøte på dette finnes det mange battericases som gir økt batterikapasitet, men ingen av disse er produsert av Apple.

I dag endret det seg ettersom Apple nå har introdusert «Smart Battery Case» - et iPhone-case med innebygget batteri. Smart Battery Case er designet for iPhone 6s og iPhone 6, og gir deg både økt batteritid og beskyttelse til telefonen. På innsiden er det et mykt mikrofiberfôr lag, mens utsiden i silikon beskytter telefonen mot riper, skraper og støt. På baksiden ser man «styggen på ryggen» - en liten klump som er det ekstra batteriet.

Det ekstrabatteriet gir telefonen totalt opptil 25 timers taletid, 18 timer med surfing via LTE og generelt lengre brukstid. Når Smart Battery Case er satt på telefonen, vises batteristatusen både i statuslinjen og i Varslingssenter, slik at du kan følge med på hvor mye batteri du har igjen. Batterietuiet støtter Lightning-tilbehør som Lightning til USB-kabelen og fungerer med Lightning-dokkingstasjonen for iPhone fra Apple. Den leveres i to farger - hvit og koksgrå.

Smart Battery Case er tilgjenglig nå i Apple Store til NOK 1099,- og er kanskje en perfekt julegave til en storbruker med batteriangst?